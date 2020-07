Bim cala di oltre il 6% in Borsa, cda approva condizioni aumento capitale

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare (Bim) ha approvato i termini e la condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione. Lo ha annunciato la società precisando che "l’avvio dell’offerta in opzione e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa".In esecuzione dell’aumento di capitale saranno emesse massime 943.386.381 nuove azioni ordinarie Banca Intermobiliare, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della banca aventi diritto nel rapporto di 23 nuove azioni ogni 17 azioni ordinarie Banca Intermobiliare possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,039 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 0,001 euro a capitale sociale e quanto a 0,038 euro a sovrapprezzo. Il controvalore dell’offerta in opzione sarà pari a massimi 36.792.068,859 euro.Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto dell’offerta in opzione incorpora uno sconto del 38% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale medio di Borsa del trimestre precedente il 06 luglio 2020 (compreso).Con riferimento al calendario dell'offerta in opzione è previsto che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili dal 13 al 28 luglio e i diritti di opzione siano negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 13 al 22 luglio.Intanto a Piazza Affari il titolo Bim scivola di quasi il 7% a 0,0988 euro.