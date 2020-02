Bilancio Ue, nulla di fatto. Conte: 'concezione frugale dell'Europa non ci sta bene'

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2020 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo registrare che evidentemente siamo lontani da una prospettiva di compromesso". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle domande dei giornalisti su come sono andati gli incontri bilaterali tra il presidente del Consiglio europeo e ciascun leader dei 27 dell'Unione europea.La proposta di bilancio Ue per il periodo 2021-27, avanzata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, è stata criticata in diverse occasioni dal premier per i tagli importanti che andrebbero a colpire le politiche che promuovono la sicurezza, la difesa, la competitività, l'innovazione, la gestione della migrazione.Oggi il premier ha ammesso l'assenza di progressi nelle trattative:"Dobbiamo registrare che evidentemente siamo lontani da una prospettiva di compromesso - ha detto - L'Italia, il governo italiano è per una concezione che non sia 'frugale' del futuro dell'Europa. Lo abbiamo dichiarato: siamo ambiziosi, crediamo assolutamente nelle linee programmatiche che sono state definite all'inizio di questa legislatura dalla stessa Commissione europea". E per "perseguire quelle politiche europee occorrono strumenti finanziari adeguati". Insomma: "una concezione frugale dell'Europa non ci sta bene".