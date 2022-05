Bifire debutta a Piazza Affari sul segmento Euronext Growth Milan

Bifire sbarca a Piazza Affari sul segmento Euronext Growth Milan. La società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e dell’industria rappresenta la quinta ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, portando a 175 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento Bifire ha raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,62% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è di 64 milioni.

“Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta anche l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo che, attraverso una crescita strutturata, ci consentirà una maggiore visibilità nel settore della produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco. Riteniamo che la quotazione sul mercato EGM ci permetterà di potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva grazie alle risorse raccolte e ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità”, ha dichiarato Alberto Abbo, amministratore delegato e cofondatore di Bifire.