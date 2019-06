Biesse crolla in Borsa dopo warning su ricavi ed ebitda 2019

Alessandra Caparello 24 giugno 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Crollo del 18 per cento in Borsa per il titolo Biesse dopo aver lanciato un profit warning per il 2019. Nel dettaglio il gruppo specializzato nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo ha reso noto che nei primi 5 mesi dell’anno vi è stato un sensibile raffreddamento della domanda, dopo un ciclo positivo durato 4 anni (2015-2018).In particolare, si legge nella nota, su questo ampio campione di mercati/imprese, il delta negativo dei nuovi ordinativi 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, si attesta mediamente intorno al -15% (con una punta del -19% comunicato lo scorso Marzo dal principale competitor di Biesse del settore Legno). Nonostante l’ottima performance alla scorsa fiera LIGNA, Biesse non può sottrarsi a questa dinamica di rallentamento, ed il Consiglio di Amministrazione intende prudentemente rettificare le previsioni per il 2019, rivedendo al ribasso le aspettative su ricavi e marginalità consolidata.