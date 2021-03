Biancamano: presentata istanza per procedura amministrazione straordinaria

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Biancamano ha annunciato che il proprio consiglio di amministrazione, congiuntamente a quelli delle sue partecipate Aimeri Ambiente ed Energeticambiente hanno deliberato di depositare al competente ministero dello Sviluppo Economico istanza per l’ammissione di Biancamano, Aimeri Ambiente, Energeticambiente alla procedura di amministrazione straordinaria di gruppo.La decisione arriva a seguito della presentazione da parte della Procura della Repubblica di Milano, delle istanze di fallimento nei confronti delle società controllate Aimeri Ambiente e Energeticambiente, in ragione di un supposto stato di insolvenza contestando alle stesse l’incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni. Il competente Tribunale ha fissato le udienze per la discussione rispettivamente oggi e il prossimo 19 marzo."Si rileva come la sola pendenza delle istanze di fallimento nei confronti di Aimeri Ambiente ed Energeticambiente, ha inciso negativamente sul tentativo di ristrutturazione e rilancio del Gruppo Biancamano", spiega in una nota la società sottolineando che in tale contesto, pur nell’assoluta convinzione che potessero esserci i presupposti per il risanamento del Gruppo Biancamano, si è ritenuto che non restasse altra soluzione se non quella dell’ammissione del Gruppo Biancamano ad una procedura concorsuale.La procedura di amministrazione straordinaria si ritiene costituisca, aggiunge la società, lo strumento che meglio si adatta alla situazione e al primario interesse dei lavoratori e dei creditori, trattandosi di una procedura di gruppo con continuità aziendale.