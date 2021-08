Bialetti: dimissioni del cfo Alessandro Matteini

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Bialetti Industrie ha comunicato al mercato che il chief financial officer (cfo) del gruppo, Alessandro Matteini, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza professionale. Matteini manterrà i propri incarichi e responsabilità quali dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bialetti Industrie, cfo, investor relator e dirigente strategico del Gruppo Bialetti fino alla data del 17 settembre 2021. Per quanto a conoscenza della società, Matteini non risulta detenere alla data odierna azioni di Bialetti Industrie. "Bialetti Industrie esprime il più sentito ringraziamento ad Alessandro Matteini per il contributo pluriennale allo sviluppo del gruppo", si legge nella nota della società.La società ha fatto sapere che avvierà il processo di selezione per l’individuazione di un successore di pari profilo il cui nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge.