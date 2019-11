Bialetti Industrie: si prepara allo sbarco in Borsa, Consob approva prospetto informativo

simone borghi 4 novembre 2019 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Consob ha approvato il prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul MTA di Borsa Italiana delle azioni ordinarie di Bialetti Industrie da emettersi in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dal cda lo scorso luglio.La società ha confermato che il periodo di offerta in cui i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni, avrà inizio oggi 4 novembre e terminerà il 21 novembre (inclusi). I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA da oggi al 15 novembre (inclusi). Entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla società.