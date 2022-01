Bfc Media svetta a Piazza Affari, Iervolino prende il controllo e lancerà Opa

Giulio Visigalli 3 gennaio 2022 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Danilo Iervolino, fondatore dell'Università Telematica Pegaso e nuovo proprietario della Salernitana, mette le mani su Bfc Media. Il titolo della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'informazione viaggia in testa al listino milanese con +17% a quota 3,70 euro per azione.E' stato infatti perfezionato un accordo quadro con J.D. Farrods Group Luxembourg di Denis Masetti che porta la IDI srl di Danilo Lervolino a detenere il 51% della società. In seguito al perfezionamento della compravendita, l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (OPA) sulle restanti azioni della società. L'OPA non sarà finalizzata alla revoca delle azioni da Euronext Growth Milan.