Berlusconi: chi rifiuta il Mes vuol far fallire euro e Ue

Berlusconi ribadisce la sua posizione pro MES e afferma che "Chi dice no al Mes vuol far fallire euro e Ue"."Una risposta irresponsabile da parte dell’Italia, come il rifiuto di utilizzare il MES, darebbe anche straordinari pretesti ai partiti sovranisti dei Paesi del nord per boicottare ogni tentativo di solidarietà nell’Unione", sono le parole del leader di Forza Italia in un'intervista rilasciata al mensile Wall Street Italia.Nei passaggi legati al MES e all'UE, Berlusconi sottolinea che il no al MES rende difficile se non impossibile ai nostri partner europei di aiutare l'Italia, le nostre banche, il nostro sistema finanziario e i nostri conti pubblici".