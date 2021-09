Benzina: salgono i prezzi alla pompa. Codacons: mai così alti da ottobre

Alessandra Caparello 7 settembre 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Il Codacons lancia l’allarme circa le speculazioni legate alle vacanze degli italiani, e smentiscono quelle associazioni che, nei giorni scorsi, avevano rassicurato circa l’andamento dei prezzi di benzina e gasolio durante l’esodo estivo.“Ancora una volta si confermano gli aumenti dei prezzi dei carburanti in concomitanza con le partenze degli italiani – denuncia il presidente Carlo Rienzi – In base al monitoraggio settimanale del Mise, infatti, in occasione del controesodo estivo la benzina ha raggiunto il record di 1,655 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 1,504 euro/litro”. “Prezzi così alti non si vedevano da ottobre 2018, e la benzina costa oggi il 18,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, +17,4% il gasolio – prosegue Rienzi – Questo significa che per un pieno di verde si spendono oggi addirittura 12,85 euro in più rispetto allo scorso anno, +11,1 euro un pieno di diesel”. Rincari che, in base alle stime del Codacons, producono una stangata su base annua, solo per la voce rifornimenti, pari a +308 euro a famiglia.