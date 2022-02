Benzina: nuovi aumenti, +16 euro per il pieno rispetto al 2021. Stangata da 380 euro all'anno a famiglia

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Escalation senza sosta per i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, e una nuova emergenza che si abbatte sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons, commentando i nuovi rincari che si stanno registrando presso i distributori con la verde che, in base agli ultimi dati Mite, ha raggiunto una media di 1,796 euro al litro, 1,667 euro al litro il gasolio.“Oggi un pieno di benzina o diesel costa 15,85 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021 – denuncia il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi – In un anno infatti la verde è aumentata del 21,4%, mentre il diesel segna un +23,5%. Incrementi che hanno effetti devastanti sulle tasche dei consumatori: solo per i rifornimenti di carburante una famiglia spende oggi 380 euro in più all’anno”.Agli effetti diretti vanno aggiunti quelli indiretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma, e che a costi di trasporto più elevati corrispondono listini al dettaglio più cari, con un duplice danno per le tasche delle famiglie.