Benzina, Codacons: scende a 1,653 euro al litro ma ancora ai livelli più alti da ottobre 2018

27 luglio 2021

MILANO (Finanza.com)

In leggera discesa i listini dei carburanti alla pompa con la benzina che, secondo le rilevazioni Mise, costa in media 1,653 euro al litro (contro 1,655 della settimana scorsa), 1,510 euro al litro il gasolio (1,513 la rilevazione precedente). Listini che, tuttavia, rimangono a livelli record, con i prezzi più alti da ottobre 2018 – spiega il Codacons – Rispetto allo stesso periodo del 2020, la benzina costa oggi il 17,8% in più, mentre per il gasolio si spende il 17,1% in più.Questo significa che per un pieno di benzina un automobilista subisce oggi un aggravio di +12,5 euro rispetto allo scorso anno, +11 euro per il gasolio, con un maggior esborso medio su base annua pari a +300 euro a famiglia, solo per maggiori costi di rifornimento – conclude il Codacons.