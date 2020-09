Benvic (Investindustrial): acquisita maggioranza di Luc & Bel

Daniela La Cava 15 settembre 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Benvic, gruppo francese leader nella produzione di soluzioni termoplastiche a base di PVC altamente innovative e di biopolimeri ecologici, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Luc & Bel, gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione di componenti di eccellenza per dispositivi medici rivolti alla grande clientela internazionale.Con questa acquisizione, si legge in un comunicato, Benvic rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore medicale; settore che vede il gruppo già presente in seguito all’investimento in Modenplast, importante produttore di PVC specializzato nella produzione di formulazioni, tubi e tubolari per uso medicale con sede a Modena, avvenuto nel 2019. Inoltre, l’operazione consentirà a Luc & Bel di accelerare il percorso di crescita sfruttando le molte sinergie che si instaureranno con la stessa Modenplast e la presenza internazionale del Gruppo Benvic.