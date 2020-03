Benetton: Massimo Renon nuovo a.d., in carica da aprile

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Sarà Massimo Renon il nuovo amministratore delegato di Benetton Group. Il manager assumerà l’incarico nel mese di aprile. L’ingresso di Renon in Benetton Group, si legge nella nota, si pone come obiettivo l’implementazione del processo di rilancio del business avviato dal presidente Luciano Benetton nel 2018.Renon proviene da Marcolin Group, aziende attiva nel settore dell’eyewear, dove ricopre il ruolo di ceo dal 2017. Il manager, classe 1970, ha iniziato la sua carriera in Giacomelli Sport, passando successivamente in Luxottica. Nel 2010 entra in Ferrari, per poi passare in Safilo e successivamente nel Gruppo Kering, dove partecipa alla costituzione e start up della divisione eyewear.