Bending Spoons apre il capitale a H14, NUO Capital e StarTip (gruppo Tamburi)

simone borghi 4 luglio 2019 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Bending Spoons, primo iOS app developer d’Europa, annuncia l’ingresso nel proprio capitale di H14 (Family Office italiano azionista di Fininvest), NUO Capital (holding di investimenti della famiglia PAO/Cheng di Hong Kong) e StarTip (veicolo controllato al 100% da Tamburi Investments Partners che concentra tutte le partecipazioni in start-up e in società attive nel segmento del digitale e dell’innovazione).Gli investitori complessivamente acquistano una partecipazione del 5,7%. L’ingresso di nuovi investitori rappresenta una tappa fondamentale per il percorso di crescita di Bending Spoons. Il management team, a cui rimangono tutte le leve di gestione e controllo, anche grazie al network e all’esperienza dei nuovi soci rinnova l’impegno assoluto verso la crescita della società nel lungo periodo.“Conosciamo e ammiriamo Bending Spoons e i suoi fondatori da anni. Siamo veramente molto lieti ed orgogliosi di poter partecipare a quest’operazione, che può ulteriormente rafforzare un’indubbia eccellenza del nostro Paese, con una rilevante presenza internazionale in un settore, quello delle app, già in fortissimo sviluppo, anche in prospettiva” dichiara Giovanni Tamburi, presidente e ceo di Tamburi Investments Partners.Bending Spoons, che ha negli Stati Uniti il proprio mercato principale, ha chiuso il 2018 con 45 milioni di euro ricavi a fronte di una crescita in tripla cifra, vanta 200 milioni di download totali per le proprie app e oltre 200 mila nuovi download al giorno su dispositivi iOS (prima in Europa e fra le prime dieci al mondo, davanti a colossi del calibro di Snapchat, Adobe e Twitter).