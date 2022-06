Bce verso svolta epocale, fine era tassi negativi e alt bazooka anti-spread. Rischio Italia (ancora) osservato speciale

E’ il Bce Day, il giorno in cui la banca centrale presieduta da Christine Lagarde annuncerà molto probabilmente che, nel mese di luglio, i tassi dell’area euro saranno alzati per la prima volta in più di dieci anni, al fine di scongiurare ulteriori fiammate dell’inflazione. Si tratta, praticamente, dell’inizio di una nuova era di politica monetaria, come la definisce un articolo di Bloomberg, che sancirà prima di tutto la fine della pioggia di denaro che si è riversata in questi ultimi anni sui mercati del blocco, garantendo linfa vitale ai titoli di stato che erano stati oggetto di speculazioni durante la crisi dei debiti sovrani, che aveva rischiato di mandare in frantumi l’euro. Si tratta di una svolta epocale che spazzerà via, in particolare, i due pilastri su cui cui si è imperniata la strategia della banca centrale europea: i tassi negativi (con il tasso sui depositi che rimane tuttora pari a -0,50%) e il Quantitative easing, ovvero il bazooka monetario con cui la Bce ha fatto incetta di BTP, Bund e gli altri titoli di debito pubblico dei paesi euro.

Lo shopping è stato talmente sfrenato che l’FT ha ricordato qualche giorno fa come, in questi ultimi anni, la Bce abbia messo in pancia €4,9 trilioni di bond, per un totale superiore di più di un terzo del Pil dell’area euro, da quando il programma è stato lanciato nel 2014 per salvare l’Eurozona. Il piano Quantitative easing porta la firma dell’ex presidente della Bce e attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Da non dimenticare il QE pandemico, ovvero il PEPP, con cui la Bce ha effettuato ulteriori acquisti di titoli per salvare l’Eurozona dalle conseguenze disastrose della pandemia Covid-19.

Con un’inflazione che, in Eurozona, continua a marciare spedita, anche Lagarde è stata costretta a mandare in soffitta i vari strumenti dovish che diversi critici non hanno avuto remore a definire droghe o flebo monetarie che hanno distorto non poco i prezzi degli asset, rispetto ai loro fondamentali. Fondamentale sarà il nuovo outlook che Lagarde presenterà ai mercati nella giornata di oggi: ovvero le nuove proiezioni economiche – cruciali quelle relative al Pil e all’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo.

Saranno quelle le fondamenta su cui poggeranno le prossime scelte sui tassi, che qualcuno vede tornare in territorio positivo (riferimento ai tassi sui depositi) già nel mese di luglio, con una stretta monetaria di 50 punti base.

A tal proposito, gli economisti di Bank of America prevedono ben due rialzi dei tassi, ciascuno di 50 punti base, nel corso del terzo trimestre dell’anno; la maggior parte degli economisti stima invece una stretta di solo 25 punti base, sia nella riunione del 21 luglio, che in quella di settembre.

Dal canto suo, Lagarde ha definito l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia un momento cruciale, che potrebbe rappresentare il “culmine dell’iper-globalizzazione”, velocizzando al contempo la transizione ecologica, entrambi conseguenze che implicherebbero una inflazione più duratura. Lei stessa ha parlato di una traiettoria dei tassi che, entro il mese di ottobre, dovrebbe siglare la fine dei tassi negativi e il ritorno a una politica più “normale”. Ma l’economia dell’area – è questo il principale dubbio che assilla gli economisti – reggerà l’urto di una svolta tanto potente della politica monetaria?

E’, d’altronde, la stessa domanda che circola insistentemente negli Stati Uniti, dove il termine inflazione è sempre più accompagnato dalle parole recessione, stagflazione, hard landing. Nelle ultime ore è arrivato anche l’alert rischio turbolenze del Fondo Monetario Internazionale che, tra le altre cose, ha detto che la vera domanda è non è chiedersi se l’inflazione abbia toccato il picco, ma un’altra.

I mercati nel frattempo parlano, e il messaggio che inviano non è dei più confortanti: lo spread BTP-Bund è risalito oltre quota 200, ai massimi dal periodo in cui è esplosa la pandemia Covid. I tassi sui BTP decennali viaggiano al di sopra del 3%. “L’impressione è che il Consiglio direttivo (della Bce) voglia dimostrare che sta agendo sull’inflazione anche a fronte di rischi sulla crescita – ha commentato Evelyn Herrmann, economista di Bank of America a Parigi. – E questa è una discussione che ignora principalmente il rischio che l’inflazione possa muoversi nella direzione opposta”. D’altronde, un tratto caratteristico dell’Eurozona, lo stesso che ha portato Mario Draghi nel 2012 a lanciare il “Whatever it Takes” è stato il permanere della deflazione nel blocco.

Dopo aver rinnegato per mesi il pericolo inflazione, la presidente Christine Lagarde si è però svegliata, e anche di colpo (come ha fatto anche il collega Jerome Powell).

E ormai ci siamo: oggi dovrebbero arrivare sia l’annuncio relativo alla fine dell’APP (programma di quantitative easing tradizionale, con cui la Bce ha fatto acquisti di titoli di stato negli ultimi anni) che, molto probabilmente, l’anticipazione del primo rialzo dei tassi in più di 10 anni, in Eurozona, previsto per il mese di luglio. Riguardo al caso Italia, L’Ft ha riferito sulla base di alcune indiscrezioni che la Banca centrale europea è comunque orientata “a rafforzare il suo impegno a supportare i mercati dei debiti dei paesi vulnerabili dell’Eurozona, nel caso in cui vengano colpiti da un sell-off, mentre si prepara ad alzare i tassi per la prima volta in più di un decennio.

La gran parte dei 25 esponenti del Consiglio direttivo dovrebbe sostenere una proposta volta a creare un nuovo programma di acquisti di bond, in caso di necessità, per impedire che i costi di finanziamento di paesi membri come l’Italia vadano fuori controllo”.

Così mette in evidenza David Marsh, presidente dell’OMFIF., facendo riferimento alle sfide che aspettano l’Italia, in un contesto in cui l’opinione pubblica è sbottata con il report di Goldman Sachs , che ha parlato di rischio sostenibilità debito con le elezioni del 2023

“Cresce lo scetticismo sul potere del governo Draghi, insediatosi il febbraio del 2021, di realizzare le riforme economiche, specialmente di concretizzare quei progetti innovativi finanziati dal Next Generation EU (e incisi nel PNRR), prima delle prossime elezioni politiche previste per l’inizio del 2023”.

“Il rischio di un fallimento, per Draghi, supera ora le prospettive di un successo”. E la verità è che “in vista di un ulteriore stallo della politica, praticamente quasi ogni coalizione possibile di governo che emergerà l’anno prossimo potrebbe indebolire la stabilità”, ha sottolineato Marsh. E questo, la Bce lo sa bene.