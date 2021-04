Bce accelera acquisti PEPP: oltre 17 miliardi nell'ultima settimana

Titta Ferraro 12 aprile 2021 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) ha effettuato acquisti netti di obbligazioni per 17,1 miliardi di euro nell'ambito del suo programma pandemico PEPP nella settimana terminata il 9 aprile, in deciso aumento dai 10,6 miliardi di euro della settimana precedente. Lo ha reso noto la stessa Bce. Le partecipazioni totali in PEPP sono aumentate a 960,3 miliardi di euro da 943,2 miliardi di euro.Il mese scorso il meeting Bce aveva annunciato un aumento del ritmo di acquisti del piano PEPP nel corso del secondo trimestre dell'anno.