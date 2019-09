Bce: 'Italia eccezione tra titoli di stato euro, con nuovo governo spread sceso di 110 punti base'

Laura Naka Antonelli 26 settembre 2019 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Lo spread BTP-Bund a 10 anni è sceso dell'1,1%, ovvero di 110 punti base, negli ultimi mesi, "sulla scia delle attese e per la formazione di un nuovo governo" in Italia. E' quanto si legge nel bollettino mensile della Banca centrale europea, che certifica l'impatto positivo che la formazione del nuovo esecutivo giallorosso, a guida M5S-PD, ha avuto sulla carta italiana."I differenziali fra i rendimenti dei titoli di Stato e il tasso Ois privo di rischio sono rimasti sostanzialmente invariati nella maggior parte dei paesi dell'area dell'euro. I differenziali sulle obbligazioni sovrane sono rimasti ampiamente stabili durante il periodo in esame, con l'eccezione del mercato italiano, dove i differenziali di rendimento a dieci anni sono scesi di 1,1 punti percentuali, in seguito alle attese e alla successiva formazione di un nuovo governo".