Bce: QE finirà nel 3° trimestre se prospettive di inflazione non si indeboliranno

Titta Ferraro 10 marzo 2022 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Sei dati in arrivo supportano l'aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno anche dopo la fine dei nostri acquisti netti di attività, il Consiglio direttivo della Bce intende concludere gli acquisti netti nell'ambito dell'Asset Purchase Programme (APP) nel terzo trimestre. La Bce rimarca che se le prospettive di inflazione a medio termine cambiano e se le condizioni di finanziamento diventano incoerenti con ulteriori progressi verso il nostro obiettivo del due per cento è pronta a rivedere il QE in termini di ammontare e durata.