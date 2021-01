Bce, Lagarde su Italia: 'non guardiamo a tassi specifici, per ora nessun movimento bond sovrani euro pone problemi'

Laura Naka Antonelli 21 gennaio 2021 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"Non avete per caso lanciato una strategia di controllo della curva dei rendimenti, anche senza chiamarla in questo modo?". Così ha chiesto alla numero uno della Bce Christine Lagarde un giornalista, riferendosi anche ai recenti problemi dell'Italia culminati nella crisi di governo, nel corso della conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi da parte della banca centrale.Lagarde ha precisato che la strategia della Bce si basa su un "approccio olistico", che punta ad assicurare che le condizioni di finanziamento dell'Eurozona siano favorevoli: ciò significa che la Bce non ha in mente un target specifico sui tassi dei singoli paesi dell'Eurozona.In ogni caso, ha precisato Lagarde, "per ora nessun movimento dei tassi dei bond sovrani dell'area euro pone problemi".