Bce, Lagarde risponde a domanda su Italia: non tollereremo rischio frammentazione euro

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha fatto abbastanza per l'Italia? La domanda sull'Italia è stata posta in occasione della conferenza stampa (virtuale), con cui Christine Lagarde, numero uno della Bce, ha risposto alle domande dei giornalisti in collegamento telefonico.Lagarde ha dato una risposta generica, affermando che la banca centrale non è disposta a tollerare alcuna forma di frammentazione nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria nell'area euro e ribadendo diverse volte che utilizzerà tutti gli strumenti e la flessibilità necessari per mettere in sicurezza l'Eurozona, alle prese con la crisi senza precedenti provocata dal coronavirus COVID-19.