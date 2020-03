Bce, Gualtieri dopo frase Lagarde spread: 'non si può cambiare linea Whatever It Takes di Draghi'

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2020 - 22:42

MILANO (Finanza.com)

"Non si può cambiare la linea Whatever It Takes di Draghi". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in collegamento video con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 2.Gualtieri ha illustrato alcune misure che saranno contenute nel decreto che il governo è sul punto di annunciare, il decreto 'Marzo', concepito per far fronte all'emergenza economica provocata dal coronavirus, per un valore di 25 miliardi di euro."E' bene che sia stato precisato e sarà di nuovo ribadito", ha aggiunto Gualtieri.Giovedì 12 marzo Christine Lagarde ha proferito la frase "non siamo qui per chiudere lo spread" scatenando un'ondata di vendite - e di polemiche - che hanno portato il Ftse Mib di Piazza Affari a precipitare di quasi il 17%, in quello che è stato il crollo più pesante della sua storia. Lagarde ha poi tentato di ovviare alla gaffe confermando che la Bce agirà per contrastare l'impatto economico del coronavirus.