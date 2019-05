Bce, De Guindos: spread Italia dimostra che regole vanno seguite, esposizione banche a BTP salita

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

"Tutte le volte chele tensioni fra Roma e Bruxelles aumentano, lo spread italiano sale, confermando come sia importante seguire le regole". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis De Guindos da Francoforte, nel presentare il rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca centrale.De Guindos ha ricordato ancora come il problema dell'Italia sia il basso tasso di crescita. Dal rapporto della Bce, che prende il nome di Financial Stability Review, è emerso inoltre che l'esposizione delle banche italiane al debito pubblico italiano è rimasta largamente stabile in aggregato ma alcune banche rimangono vulnerabili a una possibile escalation dei timori. Inoltre viene rilevato che la presenza dei BTP nei portafogli delle banche italiana è rimasta elevata e in alcuni casi è anche aumentata dall'inizio del 2018 in alcuni paesi dell'Eurozona, che comprendono Italia e Portogallo. Ciò implica che alcune banche, in termini di capitali, "rimangono vulnerabili a un improvviso aumento deipremi di rischio" (spread e tassi sui BTP).