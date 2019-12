Batterie di nuova generazione: al via il progetto europeo, investimento da 3,2 miliardi

Valeria Panigada 9 dicembre 2019 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha approvato oggi un investimento di circa 3,2 miliardi di euro per progetti comuni di ricerca e innovazione e di prima produzione industriale per la realizzazione di batterie di nuova generazione in Europa. Si tratta di un progetto che coinvolge congiuntamente Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia, e al quale partecipano 17 imprese europee, nonché piccole e medie imprese ed enti di ricerca."L’obiettivo è quello di supportare le imprese nella produzione di batterie di nuova generazione, con ricadute positive sia in termini di sostenibilità ambientale che di competitività del sistema industriale europeo - ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - Grazie a questa misura, l'Italia mette in sicurezza e consolida con un piano di investimenti tra fondi pubblici e privati di circa 850 milioni di euro il suo presidio manifatturiero in questo settore strategico”.