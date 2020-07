BasicNet riacquista il marchio Kappa in Giappone per 13 mln dollari

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

BasicNet, attraverso la controllata BasicTrademark, ha firmato oggi un accordo per il riacquisto del marchio Kappa per il territorio del Giappone dalla cinese DongXiang. L’operazione, che dovrebbe perfezionarsi nei prossimi mesi, prevede un corrispettivo per l’acquisto di tutti i diritti connessi pari a 13 milioni di dollari. L’acquisizione è limitata ai soli asset di proprietà intellettuale e non include alcun ramo d’azienda ad essi collegabile. I diritti per lo sfruttamento del marchio per il Giappone erano stati ceduti nel 1994 dalla costituenda BasicNet per finanziare l’acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese alla Phenix società licenziataria giapponese. Nel 2008 il Gruppo Phenix era stato acquisito dalla cinese DongXiang, proprietario dal 2006 del marchio Kappa per i territori di Cina e Macao.