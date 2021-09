Barilla: accordo strategico con Algida nel settore dei gelati

Redazione Finanza 28 settembre 2021 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Barilla e Algida hanno annunciato di avere stretto un’alleanza per la valorizzazione di alcuni brand italiani iconici per rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati. "La collaborazione si fonda su valori comuni ad entrambe le aziende – in primis l’impegno nella sostenibilità – ed è all’insegna dell’innovazione e della produzione Made in Italy", si legge nel comunicato diffuso dalle due aziende. Nel dettaglio, l’intesa, che sarà operativa da gennaio 2022, punta al rafforzamento della presenza di alcuni prodotti Barilla e Algida nei canali “in home” e “out of home”.L’attività di Ricerca e Sviluppo di Barilla e Algida permetterà di lanciare ogni anno referenze innovative con l’ambizione di riprodurre l’esperienza organolettica del brand a cui si ispirano. Per Barilla, l’intesa ha l’obiettivo di assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack dove è leader di mercato.