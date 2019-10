Bariatti (Mps): "Tassi negativi ai correntisti? Non ci abbiamo mai pensato"

Alessandra Caparello 16 ottobre 2019 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Dopo Intesa SanPaolo anche Mps afferma che non applicherà i tassi negativi. “Noi non ci abbiamo mai pensato". Così la presidente Stefania Bariatti specificando che la banca senese non intende seguire l'idea lanciata dall'a.d. di UniCredit Jean Pierre Mustier. "Anche altre banche hanno detto che non intendono seguirlo" ha precisato Bariatti.