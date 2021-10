Barclays fa il punto sulle banche italiane: overweight su quattro titoli, Intesa Sanpaolo la preferita

Titta Ferraro 8 ottobre 2021 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Barclays fa il punto sulle banche europee reiterando la preferenza per Intesa Sanpaolo che rimane uno dei nomi preferiti in ambito continentale. Guardando ai player italiani, rating overweight confermato su Intesa Sanpaolo così come su Mediobanca, Banco Bpm e Bper. Su Unicredit e Credem il giudizio è invece equalweight. Unico underweight è su MPS.In attesa della presentazione dei nuovi business plan, attesi nei mesi a venire, Barclays ritiene, in particolare per Unicredit, che può essere generato maggior valore da una rifocalizzazione della strategia stand-alone piuttosto che da ipotetici scenari M&A (con Mps o Banco BPM).A medio termine, il titolo preferito è Intesa perché i suoi forti ROTE attuali e potenziali sono vantaggi competitivi e consentendo rendimenti più alti per gli azionisti.