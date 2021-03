Barclays espande private bank in Francia e in Italia

Redazione Finanza 22 marzo 2021 - 11:55

Barclays Private Bank punta su Francia e Italia nominando due nuovi responsabili a Parigi e a Milano, per soddisfare le esigenze di family office e clienti ultra high net worth (UHNW) tramite un’ampia piattaforma di prodotti e servizi.Bernard Corneau è stato nominato Responsabile Private Bank Coverage in Francia, mentre Carlo Baronio dal 1° aprile sarà eesponsabile Private Bank Coverage in Italia.Nei loro nuovi ruoli e sotto la guida di Gérald Mathieu, Responsabile Private Bank per l’Europa e il Medio Oriente, i due nuovi manager avranno il compito di servire e introdurre i clienti ai bankers e specialisti di prodotto di Barclays Private Bank Europe nonché ai colleghi di Barclays Corporate Bank e Investment Bank. "Le forti sinergie con le divisioni Corporate e Investment Bank e la portata globale consentono a Barclays Private Bank di offrire ai propri clienti proposte di investimento integrate e su misura", rimarca la banca UK.Bernard Corneau proviene dalla divisione Private Wealth Management di Deutsche Bank, dove, in qualità di Director per la Francia, consigliava ai clienti UHNW complesse soluzioni di investimento, tra cui opportunità su misura. In precedenza è stato responsabile dei clienti UHNW per Credit Suisse. Carlo Baronio invece proviene dalla divisione Investment Bank di Barclays, dove ricopriva il ruolo di Director nel team di Debt Capital Markets Origination per l’Italia; nel suo precedente incarico Carlo Baronio copriva i clienti Corporate e Financial Institution ed in particolare forniva consulenza, originava ed eseguiva operazioni di debito e capitale.Jean-Christophe Gérard, CEO, Barclays Private Bank, commenta: “Barclays Private Bank vanta un potenziale europeo di prim’ordine, soprattutto in Francia e in Italia, dove stiamo investendo per la crescita futura. “Avere dei private bankers esperti sul territorio permetterá a Barclays Private Bank di essere più vicina alle esigenze dei clienti locali, sfruttando al massimo la piattaforma di Dublino, che fungerà da base nello Spazio Economico Europeo (SEE). Inoltre la collaborazione con le divisioni Barclays Investment e Corporate Bank, che hanno una forte presenza in Francia e in Italia, ci consentirà di fornire prodotti e soluzioni ad hoc ai family office e clienti UHNW in questi territori”.Enrico Chiapparoli, Country Manager per l’Italia, Barclays Europe, aggiunge: “Sono molto contento di collaborare con Carlo per fornire le nostre soluzioni ai clienti italiani interessati a opportunità di investimento sofisticate”.“Barclays prevede di erogare una ampia gamma di servizi in Italia. Grazie alla portata internazionale dei servizi di private banking e alla loro capacità di connettere i clienti con la più ampia offerta di Barclays, incluse le divisioni Barclays Investment Bank e Corporate Bank, sono certo che riusciremo ad assicurare opportunità commerciali globali ai clienti europei e a espandere ulteriormente la nostra presenza in Europa”.