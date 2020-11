Bankitalia: verosimile contrazione Pil Italia in IV trim. In 2021 crescita forse inferiore a quanto atteso

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2020 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

"L'economia italiana ha segnato in estate un rafforzamento superiore alle attese. Il riaccendersi dei contagi in Italia e nel mondo tuttavia pone a rischio le prospettive economiche a breve termine. Nel quarto trimestre dell'anno è verosimile una contrazione dell'attività, anche se di ampiezza lontana da quella primaverile. La crescita del 2021 sarà probabilmente inferiore a quanto previsto all'inizio dell'autunno, sia in Italia sia nel resto d'Europa". E' quanto ha detto Eugenio Gaiotti, capo dipartimento economia e statistica di Bankitalia in audizione in Parlamento sulla manovra di bilancio.Gaiotti ha continuato, sottolineando che "in questo contesto, una risposta efficace e tempestiva all'emergenza è necessaria".