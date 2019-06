Bankitalia: tasso disoccupazione al rialzo, riviste stime di gennaio. Dal 10,3% al 10,5% per il 2019

Alessandra Caparello 7 giugno 2019 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil, Bankitalia ha rivisto anche quelle sulla disoccupazione in Italia.Nelle proiezioni economiche elaborate nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema, gli esperti di via Nazionale hanno indicato un tasso di disoccupazione medio annuo del 10,5% quest'anno e del 10,6% il prossimo contro il 10,3% previsto per il biennio a gennaio.