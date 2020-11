Bankitalia su manovra: 'condivisibile enfasi posta su incentivi investimenti privati e ripresa investimenti pubblici'

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

"Una parte delle risorse della legge di bilancio è opportunamente destinata al sostegno delle famiglie piùvulnerabili e dei settori economici più colpiti. Preservare imprese temporaneamente in difficoltà ma fondamentalmente solide è essenziale per evitare che la crisi abbia ripercussioni permanenti sull'economia; proteggere i redditi delle famiglie è indispensabile, oltre che per contrastare unaumento delle diseguaglianze, per sostenere la domanda, in un quadro congiunturale che rimane debole e incerto". E' quanto ha detto Eugenio Gaiotti, capo dipartimento economia e statistica di Bankitalia in audizione in Parlamento sulla manovra di bilancio.Gaiotti ha continuato, sottolineando anche che, "in prospettiva, passata la fase emergenziale, andranno attentamente valutati i costi di un prolungamento delle diverse misure oltre quanto richiesto dalla durata della crisi. È però altresì indispensabile affiancare agli interventi emergenziali misure di più ampio respiroper tornare a crescere stabilmente a ritmi sostenuti. È condivisibile l'orientamento del Governo a procedere in questa direzione, grazie all'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU. È anche condivisibile l'enfasi posta sugli incentivi agli investimenti privati e all'innovazione, sulla ripresa degli investimenti pubblici, sugli interventi nel campo sanitario, sulla riduzione delcarico fiscale sui fattori produttivi".