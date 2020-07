Bankitalia: quasi 40% individui indebitati in difficoltà con rate mutuo

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

"Quasi il 40 per cento degli individui indebitati dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi; solo un terzo di chi è in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo ha fatto ricorso o intende far ricorso alla moratoria mutui". E' quanto emerge dalla pubblicazione intitolata "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020" di Bankitalia.