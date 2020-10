Bankitalia: produzione industriale stimata in recupero +30% in III trimestre

Laura Naka Antonelli 12 ottobre 2020 - 10:14

"Secondo le nostre valutazioni, la produzione industriale potrebbe essere cresciuta attorno al 30 per cento nel terzo trimestre, con un sostanziale recupero dopo il crollo osservato nei mesi di chiusura delle attività economiche. L`impatto della pandemia è invece più persistente nei servizi, che hanno segnato un recupero solo parziale". Lo ha detto Eugenio Gaiotti, responsabile economista della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef, ricordando che "la produzione industriale è aumentata in agosto del 7,7 per cento sul mese precedente. Il recupero, secondo Gaiotti, avrebbe interessato sì anche il comparto dei servizi, confermandosi però meno pronunciato che nell'industria"."Debole - ha continuato Gaiotti - la componente estera del turismo".