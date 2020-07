Bankitalia: più di 1/3 dispone di liquidità sufficienti per meno di tre mesi per spese essenziali

Laura Naka Antonelli 7 luglio 2020 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

"Oltre a un diffuso calo nei redditi, più di un terzo degli individui dichiara di disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di 3 mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre entrate, un periodo compatibile con la durata del lockdown legato all'emergenza Covid-19". E' quanto emerge dalla pubblicazione intitolata "Principali risultati dell'Indagine Straordinaria sulle Famiglie italiane nel 2020" di Bankitalia, a firma degli economisti Andrea Neri e Francesca Zanichelli.