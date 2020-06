Bankitalia: inviata comunicazione a banche su ritardi erogazione credito

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Sul tema delle erogazione dei prestiti garantiti la Banca d'Italia ha deciso di inviare "una comunicazione a un gruppo di banche che presentano un numero di erogazioni in rapporto alle richieste ricevute inferiore al valore mediano del sistema". A dirlo Paolo Angelini, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario."Nella lettera - spiega Angelini - chiediamo a questi intermediari informazioni sulle cause dei ritardi e, pur sottolineando la loro piena autonomia nella decisione di concedere o meno i finanziamenti, richiediamo loro di attivarsi rapidamente per rimuovere eventuali cause di ritardo imputabili a loro carenze".