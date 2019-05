Bankitalia: investitori esteri tornano a comprare titoli di stato italiani, in prevalenza Bot (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia: investitori esteri comprano BoT. E' quanto riporta Il Sole 24 Ore, segnalando che "gli investitori internazionali tornano a comprare titoli di Stato italiani a marzo".Si tratta, precisa il quotidiano di Confindustria sulla base di quanto reso noto da Bankitalia, di appena 1,2 miliardi di euro, ma la notizia è positiva, in quanto "il segno dei flussi di capitali dall'estero su BoT e BTp torna con il segno «più»"."Via Nazionale descrive a marzo «acquisti netti di titoli di portafoglio italiani per 3,2 miliardi»: di questi, 1,2 miliardi sono titoli del debito pubblico, in prevalenza BoT. La notizia è dunque positiva. A febbraio gli investitori esteri avevano ridotto i titoli di Stato italiani di 4,9 miliardi, mentre a gennaio li avevano aumentati di 21,8. I primi tre mesi del 2019 segnano dunque un ritorno degli investitori esteri su BoT e BTp".