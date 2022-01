Bankitalia: inflazione si attenuerà nel corso dell'anno

Titta Ferraro 21 gennaio 2022 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia nel suo ultimo Bollettino Economico rimarca come l'inflazione sia salita su valori elevati (4,2 per cento a dicembre 2021), sospinta dalle quotazioni dell'energia. Al netto delle componenti volatili, spiega Bankitalia, la variazione annuale dei prezzi resta moderata.si attenuerebbe nel corso dell'anno, tornando moderata nel prossimo biennioI prezzi al consumo sono visti salire del del 3,5 per cento nella media dell'anno in corso, dell'1,6 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. "La componente di fondo sarebbe pari all'1,0 per cento quest'anno e aumenterebbe progressivamente fino all'1,6 nel 2024, sostenuta dalla riduzione dei margini di capacità inutilizzata e dall'andamento delle retribuzioni", rimarca Bankitalia.