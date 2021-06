Bankitalia: inflazione sale da -0,1% in 2020 a + 1,3% in 2021 poi +1,2% in 2022 e +1,3% in 2023'

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2021 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

"Dopo la lieve discesa dei prezzi nel 2020, l'inflazione al consumo tornerebbe positiva, riflettendo il riavvio dell'economia globale, il rincaro delle materie prime e il progressivo riassorbimento dei margini di capacità inutilizzata, ma resterebbe contenuta, pari all'1,3 per cento quest'anno e su livelli simili nel prossimo biennio". E' quanto emerge dalle proiezioni economiche sull'Italia nell'ambito del contributo dell'istituzione di Via Nazionale all'ultimo esercizio coordinato dell`Eurosistema. Per il 2022 l'inflazione è prevista crescere al tasso dell'1,2% e poi dell'1,3% nel 2023.