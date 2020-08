Bankitalia: indice euro-coin cade ai minimi dal 2009

Titta Ferraro 28 agosto 2020 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Minimi a oltre 10 anni per l’indice euro-coin. Ad agosto l’indice €-coin è nuovamente diminuito (-0,64 da -0,50 in luglio), riportandosi sui livelli del 2009. L’indicatore continua risentire della debolezza dell'interscambio con l'estero e, come in luglio, dei livelli ancora bassi di fiducia di imprese e famiglie.L’indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia e pubblicato mensilmente – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).