Bankitalia: indice €-coin aumenta lievemente in agosto

Alessandra Caparello 2 settembre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

€-coin aumenta lievemente in agosto, passando a 0,98 da 0,88 in luglio.I contributi positivi del recupero della domanda e della dinamica dei prezzi hanno prevalso su quello di segno opposto del rallentamento del settore manifatturiero. L'indice €-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sinteticadel quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche(stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).