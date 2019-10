Bankitalia, famiglie: nel II trimestre aumentano i consumi e la propensione al risparmio

Alessandra Caparello 18 ottobre 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre i consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,1% e l’incremento della spesa per servizi e per beni non durevoli è statoparzialmente compensato dalla diminuzione degli acquisti di beni durevoli e semidurevoli. Così Bankitalia nel Bollettino economico rivelando che il reddito disponibile al netto dell’inflazione ha continuato a espandersi (0,9% sul trimestre precedente), sostenuto dai redditi da lavoro e dalle prestazioni sociali, che dallo scorso aprile includono anche le erogazioni del Reddito di cittadinanza. In salita la propensione al risparmio, (all’8,9 per cento) e questo a causa dell’accresciuta incertezza sulle prospettive economiche, suggerita dalla maggiore eterogeneità delle attese sulla situazione economica generale e personale rilevate nelle indagini campionarie sul clima di fiducia delle famiglie.