Bankitalia: entrate tributarie salgono del 19,7% a settembre

15 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

A settembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35,6 miliardi di euro, in aumento del 19,7% (5,9 miliardi) rispetto al medesimo mese del 2020. Nei primi nove mesi del 2021 le entrate tributarie sono state pari a 323,8 miliardi, in aumento del 12,4 per cento (35,7 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Oltre al più favorevole quadro macroeconomico, tale incremento riflette l’effetto di alcuni fattori straordinari, tra i quali gli slittamenti di alcune imposte di competenza del 2020. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”.