Bankitalia: entrate tributarie salgono a 33,2 mld a marzo

Redazione Finanza 16 maggio 2022 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

A marzo le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33,2 miliardi di euro, in aumento del 10,2 per cento (3,1 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2021. Nel primo trimestre dell’anno le entrate tributarie sono state pari a 108,9 miliardi, in crescita del 13,5 per cento (13 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dalla pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”.