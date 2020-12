Bankitalia: entrate tributarie calano del 15,5% a ottobre

Daniela La Cava 15 dicembre 2020 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

A ottobre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 33 miliardi di euro, in diminuzione del 15,5 per cento (-6,1 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019; il calo riflette quello delle imposte dirette connesso, tra l’altro, con la diversa calendarizzazione delle scadenze per il versamento delle imposte autoliquidate da parte dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Lo si apprende nella pubblicazione statistica mensile della Banca d'Italia “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Nei primi dieci mesi dell’anno le entrate tributarie sono, invece, state pari a 321,1 miliardi, in diminuzione del 6,7 per cento (-23,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.