Bankitalia: economia necessita di sostegno, politiche restrittive sarebbero controproducenti

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

"È condivisibile la valutazione espressa nel Def, secondo cui l’economia avrà bisogno di un adeguato periodo di sostegno e rilancio, durante il quale politiche di bilancio restrittive sarebbero controproducenti". Lo ha dichiarato il capo del dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, nel corso dell'audizione sul Def. "Allo stesso tempo, come sottolinea il Documento, non va trascurata l’elaborazione di una strategia di lungo periodo dalla quale dipende anche la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIl", ha aggiunto Gaiotti sottolineando che "la sostenibilità del debito non è alterata da uno shock temporaneo, anche di ampia portata, in presenza di una strategia credibile per i conti pubblici e per la crescita dell’economia, che garantisca nel medio termine un’evoluzione favorevole del differenziale tra la dinamica del prodotto e l’onere medio del debito. Questo richiederà il contributo di tutte le politiche economiche e di tutte le componenti dell’economia".