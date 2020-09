Bankitalia: debito pubblico sale ancora a luglio, vola a quota 2.560,5 mld

Daniela La Cava 15 settembre 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche a luglio l'aumento del debito delle Amministrazioni pubbliche. Stando ai dati comunicati dalla Banca d'Italia, che ha pubblicato “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”, il debito è salito a 2.560,5 miliardi di euro, in crescita di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. Bankitalia spiega che l’incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (23,3 miliardi, a 83,9); gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione del tasso di cambio hanno nel complesso ridotto il debito di 1,3 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 29,6 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,3 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato.La Banca d'Italia precisa inoltre che rispetto al mese precedente, la vita media residua del debito è rimasta costante a 7,3 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia è aumentata di 0,5 punti percentuali, al 19,7 per cento. Con riferimento ai soli titoli di Stato, la quota detenuta da Bankitalia è aumentata di 0,6 punti, al 23,2 per cento.