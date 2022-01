Bankitalia: debito pubblico giù a novembre, scende a quota 2.694,2 mld

Redazione Finanza 14 gennaio 2022 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Debito pubblico italiano in discesa a novembre. Secondo i dati diffusi stamattina dalla Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 16 miliardi di euro rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.694,2 miliardi. "La riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (25,2 miliardi, a 67,1) ha più che compensato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (8,3 miliardi) e l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi)", spiega Bankitalia.Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la riduzione del debito è riconducibile pressoché interamente alle amministrazioni centrali; il debito delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile. Alla fine di novembre la quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia era pari al 24,9 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è lievemente aumentata, a 7,7 anni.