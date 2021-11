Bankitalia: crescono a settembre i prestiti al settore privato +1,7%

Alessandra Caparello 10 novembre 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di settembre i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell’1,7% sui dodici mesi (1,8 nel mese precedente). Così rivela Bankitalia nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali” secondo cui i prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,6% sui dodici mesi (3,7 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dello 0,7% (1,2 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 7,4% sui dodici mesi (contro l’8,1 in agosto); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 6,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente (-6,1 in agosto).