Bankitalia: crescita debole dei consumi, mentre aumenta propensione al risparmio delle famiglie

Alessandra Caparello 12 luglio 2019 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Nonostante il robusto recupero del reddito disponibile, nei primi tre mesi del 2019 la spesa delle famiglie è cresciuta solo di poco mentre la propensione al risparmio è tornata ad aumentare. Così si legge nel Bollettino economico appena pubblicato da Banca d’Italia secondo cui le informazioni congiunturali più recenti suggeriscono una crescita debole dei consumi anche nel secondo trimestre.Nel primo trimestre i consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,1 per cento sul periodo precedente, per effetto del nuovo rialzo della spesa per servizi, mentre sono diminuiti gli acquisti di beni, in particolare di quelli durevoli. La propensione al risparmio è risalita all’8,4 per cento, continua Bankitalia, anche in connessione con l’accresciuta incertezza sulle prospettive economiche segnalata dalle indagini sul clima di fiduciadelle famiglie.